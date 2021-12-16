وزير التعليم يوجه بالتحقيق في استيفاء الأجور من الطلبة قبل قبولهم رسميا في الكليات الأهلية

2021/12/16 | 09:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه وزير التعليم والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، بالتحقيق في استيفاء الأجور من الطلبة قبل قبولهم رسميا في الكليات الأهلية.وقالت الوزارة في بيان:" عملا بالسياقات المعتمدة في إدارة ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية وجه وزير التعليم بالتحقيق بملف استيفاء الأجور الدراسية أو جزء منها أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطالب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني".وشدد الوزير على متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل الى إعفاء عميد الكلية أو رئيس الجامعة من منصبه منعا لاستغلال الطلبة وعوائلهم في ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية./انتهى7

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