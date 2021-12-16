أوميكرون قد يصبح المتغير المسيطر من كورونا في أوروبا بحلول منتصف يناير

2021/12/16 | 09:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يصبح متغير أوميكرون من فيروس كورونا مهيمنًا في أوروبا بحلول منتصف يناير، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت تتصارع فيه أوروبا بالفعل مع موجة أخرى من متغير دلتا.

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