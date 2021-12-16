2021/12/16 | 09:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الخميس،ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام في ميناء أم قصر.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" ملاكاتها في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بجهودها ومعلوماتها الخاصة تمكنت من ضبط وإحالة عجله نوع (هينو سطحيه) خارج الحرم الجمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأضافت، أنه"بعد الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب في رقم الشاصي المذكور في المعاملة الجمركية بهدف تغيير موديل وصنف العجلة (هينو سطحية) التي تحمل عجلة أخرى مع قمارة عجلات عدد (3) وهذا ما سبب هدراً بالمال العام". وتابعت، أنه"تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكميَّة إلى مركز شرطة الجمرك لعرض الموضوع على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجرات القانونية بحق المقصرين".

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