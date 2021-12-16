سوليفان: واشنطن قلقة بشأن الوضع بين يريفان وباكو

2021/12/16 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال بيان صدر عن البيت الأبيض، إن جاك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، التقى أمس الأربعاء، مع سكرتير مجلس الأمن في أرمينيا أرمين غريغوريان.وخلال اللقاء، أعرب سوليفان عن قلق […]

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