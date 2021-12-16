2021/12/16 | 09:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، القاء القبض على خمسة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بعمليتين امنيتين في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان، ان”مفارز فوج المهام التابع الى قيادة شرطة بغداد القت القبض على ثلاثة متهمين يستقلون دراجة نارية بحوزتهم مواد مخدرة عبارة عن مادة الترياق المخدرة بالاضافة الى سيكارة حشيشة مع أشرطة حبوب مخدرة حيث …

ظهرت المقالة في بغداد..



القبض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات أولاً على النور نيوز.

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