تشافي يتعاقد مع برونا لإيقاف الاصابات التي تضرب برشلونة

2021/12/16 | 09:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتفاق بين برشلونة وبرونا سيعلن بشكل رسمي الخميس المقبل.

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