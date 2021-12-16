2021/12/16 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني القت مفارز فوج المهام التابع الى قيادة شرطة بغداد،الخميس، القبض القبض على خمسة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.وذكرت كالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” مفارز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال خمسة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة المركز الخبري الوطني.

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