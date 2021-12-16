2021/12/16 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الخميس،ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام في ميناء أم قصر.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن” ملاكاتها في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بجهودها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة هدر بالمال العام في ميناء أم قصر المركز الخبري الوطني.

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