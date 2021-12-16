صدور أمر قبض بحق نائب أسبق عن محافظة نينوى

2021/12/16 | 09:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن تفاصيل صدور أمر قبضٍ لعضوٍ أسبق في مجلس النُّوَّاب عن مُحافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّهُ جاء على خلفيَّة قضيَّةٍ حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء.

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دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت، في بيان، تلقاه "ناس" (16 كانون الاول 2021)، إلى "إصدار السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحقِّ عضوٍ أسبق في مجلس النُّوَّاب عن مُحافظة نينوى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بتسلُّم رواتب مُنتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة داعش الإرهابي على المحافظة".

وتنصُّ المادة (340) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن مُدَّة لا تزيد عن سبع سنواتٍ كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

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