المواطنة كعب أخيل الحركة الإسلامية! - بثينة تروس

2021/12/16 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بثينة_تروس بفضل ثورة الديسمبريين الباسلة، ونبل مطالب الشباب المرابط حول لاءاته الثلاثة، لا تفاوض لا شراكة لا مساومة، في الحرية والسلام والعدالة، ظل غربال الثورة السودانية دقيقا في غربلة كل الذين اجحفوا وخانوا عهد تلك المطالب، ان كانوا من المنقلبين عليها او من الذين تضامنوا مع الانقلابيين وأسهبوا في تبرير الاسباب.



ولعل محاولة المفكر السياسي الدكتور حسن مكي في مناصحة الحركة الإسلامية وتخصيصاً شبابها هي من باب ......





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