دراسة مقلقة عن الشفاء التام من كورونا بعد عام على الإصابة

2021/12/16 | 09:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن أقل من ثلث المرضى الذين يعانون من أعراض مستمرة لكورونا، يقولون إنهم يشعرون بالشفاء التام، بعد عام على الإصابة بالفيروس.

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