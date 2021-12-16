أرتفاع أسعار النفط مع صعود الطلب وانخفاض المخزون الامريكي

2021/12/16 | 09:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أرتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع صعود الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة ودول اخرى إلى مستوى قياسي، اضافة لإنخفاض المخزون الاستراتيجي الامريكي .وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، إلى 74.42 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتاً، ، إلى 71.61 دولاراً.وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من كانون الأول .وقال المحللون إن الارتفاع يعكس ارتفاع الطلب على النفط من الولايات المتحدة التي تعد اكبر مستهلك بالعالم ودول اخرى، مما يعكس التوقعات بزيادة عدد الأشخاص الذين يسافرون لقضاء العطلات وتخفيف اختناقات سلسلة التوريد التي تحتوي على المزيد من الشاحنات على الطريق لتسليم البضائع.واشاروا الى أن المخاوف المستمرة بشأن فيروس كورونا ادت إلى الحد من مكاسب الأسعار.وأبلغت بريطانيا وجنوب إفريقيا عن تسجيل حالات إصابة يومية قياسية بكوفيد-19 مع انتشار Omicron بسرعة، في حين أن العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم تطلب الآن من الموظفين العمل من المنزل، مما قد يحد أيضًا من الطلب على النفط./انتهى7

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