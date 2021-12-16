في البصرة.. إحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام

2021/12/16 | 09:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه”بمتابعة مباشرة من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط بجهودها ومعلوماتها الخاصة من ضبط وإحالة عجله نوع (هينو …

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إحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام أولاً على النور نيوز.

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