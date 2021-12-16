2021/12/16 | 09:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمر قبض لنائب أسبق عن محافظة نينوى.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الضرر بالمال العام..



صدور أمر قبض لنائب أسبق عن نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضرر بالمال العام.. صدور أمر قبض لنائب أسبق عن نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الضرر بالمال العام.. صدور أمر قبض لنائب أسبق عن نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).