به أكثر من 42 ألف نبتة.. زر

2021/12/16 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر زوار إكسبو 2020 بالذهول حتّى قبل دخولهم جناح سلوفينيا، فهو يتخذ شكل غابة عائمة مستوحاة من طبيعة البلاد الغنيّة.ويُعيد الجناح، الذي يقع في منطقة الاستدامة، استخدام الزجاج، والحديد، والمياه بطريقة مبتكرة لإعطاء الزوار الانطباع بأنهم محاطون بغابة عائمة في الهواء، وفقاً للموقع الرسمي لإكسبو 2020 دبي.وفي داخل الجناح، يمكن للزوار الاستمتاع بعرض بانورامي بنطاق 360 درجة يُظهر طبيعة سلوفينيا، واستكشاف ابتكاراتها، وإنجازاتها.

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