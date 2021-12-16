أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار

2021/12/16 | 10:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار بعدما قال المركزي الأمريكي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس 2022.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1781.60 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1782 دولارا للأونصة.وقال مايكل لانجفورد […]

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