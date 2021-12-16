عاجل.. صدور أمر قبض لنائب أسبق عن محافظة نينوى

2021/12/16 | 10:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عاجل..النزاهة تكشف صدور أمر قبض لنائب أسبق عن محافظة نينوى

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صدور أمر قبض لنائب أسبق عن محافظة نينوى أولاً على النور نيوز.

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