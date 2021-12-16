2021/12/16 | 10:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن تفاصيل صدور أمر قبض لعضو أسبق في مجلس النواب عن محافظة نينوى، مبينة أنه جاء على خلفية قضية حققت فيها واحالتها إلى القضاء.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقى NRT عربية، (16 كانون الاول 2021)، إلى "إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض بحق عضو اسبق في مجلس النواب عن محافظة نينوى، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات في القضية الجزائية الخاصة بتسلم رواتب منتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة داعش الإرهابي على المحافظة".

ووفق البيان، "تنص المادة (340) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تصدر امر قبض ضد برلماني اسبق وفق المادة 340) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تصدر امر قبض ضد برلماني اسبق وفق المادة 340) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).