نصيف تكشف عن خروقات وشبهات فساد في توزيع تعويضات الفلاحين

2021/12/16 | 10:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت نصيف ديوان الرقابة وهيئة النزاهة بالتدخل فوراً لإيقاف صرف مبلغ يقدر بأكثر من ٢٢ مليار دينار من قبل أمانة بغداد.

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