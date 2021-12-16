2021/12/16 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس استئناف كركوك : الإرهاب والمخدرات يتصدران القضايا في محاكمنا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس استئناف كركوك : الإرهاب والمخدرات يتصدران القضايا في محاكمنا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس استئناف كركوك : الإرهاب والمخدرات يتصدران القضايا في محاكمنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).