مسؤول أمريكي: إذا حدث أي تصعيد نووي إيراني سنتصرف وفقاً له

2021/12/16 | 10:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تتوقع اجتماعاً خاصاً لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام إذا نُفذ اتفاق الوكالة مع إيران بشأن استبدال كاميرات المراقبة في ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي.

وقال المسؤول الأمريكي لرويترز: “إذا نُفذ الاتفاق كما هو متفق عليه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلن نتوقع أن تكون هناك حاجة لاجتماع خاص لمجلس المحافظين بشأن هذه المجموعة من القضايا قبل نهاية العام”.

وأردف “بالطبع إذا حدث أي تصعيد نووي جديد، سنتصرف وفقاً لذلك”.

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