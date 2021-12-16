2021/12/16 | 10:20 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس استئناف كركوك يكشف ابرز القضايا بالمحافظة: الارهاب والمخدرات في الصدارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/16 | 10:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس استئناف كركوك يكشف ابرز القضايا بالمحافظة: الارهاب والمخدرات في الصدارة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس استئناف كركوك يكشف ابرز القضايا بالمحافظة: الارهاب والمخدرات في الصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).