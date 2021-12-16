2021/12/16 | 10:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ راى النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون الفائز بالانتخابات محمد سعدون الصيهود انه : لا يمكن تشكيل جبهة معارضة من القوى الشيعية فقط كونه يخالف شروط النظام الديمقراطي الحقيقي .وذكر الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : مشروع الاغلبية السياسية كان من متبنيات ائتلاف دولة القانون وطرحنا لهذا المشروع ليس وليد اليوم وكان بالامكان ان نشكل حكومة اغلبية سياسية عندما كان لدولة القانون اكثر من /١٠٠/ مقعد و نذهب بهذا الاتجاه ، ولكن الان لا يمكن الذهاب نحو الاغلبية بسبب اولا الظروف السياسية التي نعيشها وثانيا لغياب شروط المعارضة الحقيقية على اعتبار ان في كل الانظمة السياسية هناك فريقان هما فريق يمثل الحكومة وفريق اخر يمثل المعارضة ، ولكن هل يمكن للشيعة والسنة ان يشكلوا حكومة وان يكون الكرد وحدهمىها معارضة وهل يمكن للشيعة وهم لديهم من المقاعد الكافية ما تمكنهم من تشكيل حكومة اغلبية ويتركوا السنة والكرد وحدهم معارضة او ان يتفق الشيعة والكرد لتشكيل الحكومة ويبقى السنة وحدهم معارضة، اذا فطالما ان هذا الواقع غير موجود فلا يمكن تشكيل حكومة اغلبية بهذه الطريقة التي ربما لن تصمد لفترة طويلة بهذا الشكل الذي ذكرته ".واضاف انه : لا يمكن تشكيل الحكومة من فريق واحد من الشيعة بالتحالف مع جميع القوى السنية وجميع القوى الكردية، وطالما ان المكون الكردي بكل قواه اتفق على المشاركة في الحكومة وكذلك المكون السني بكل قواه هو الاخر اتفق على المشاركة في الحكومة، اذا كيف لنا ان نشكل حكومة اغلبية سواء كان من الاطار وحده او من الكتلة الصدرية وحدها بالمقابل بمشاركة جميع القوى السنية والكردية ، لذا اعتقد ان شروط تشكيل حكومة الاغلبية السياسية الان غير متوفرة ".واكد انه : عندما يصبح فريق من الشيعة وفريق من السنة وفريق من الكرد لتشكيل حكومة الاغلبية وفي المقابل يكون هناك فريق من الشيعة وفريق من السنة وفريق من الكرد لتشكيل جبهة معارضة عندها نقول باننا طبقنا معايير النظام الديمقراطي المثالي ولكن الظروف التي نعيشها اليوم يتطلب مشاركة الجميع في تشكيل الحكومة "./انتهى س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيهود : لا يمكن تشكيل جبهة معارضة من القوى الشيعية فقط كون ذلك مخالفة لشروط النظام الديمقراطي الحقيقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيهود : لا يمكن تشكيل جبهة معارضة من القوى الشيعية فقط كون ذلك مخالفة لشروط النظام الديمقراطي الحقيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).