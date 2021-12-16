همام حمودي يهنيء بتشكيل أول محور معارضة عراقية

2021/12/16 | 10:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي همام حمودي، بتشكيل أول محور معارضة عراقية، عاداً أياه انتقالة ديمقراطية نوعية، .وقال حمودي في بيان:" نبارك ما تم اعلانه عن تشكيل أول محور معارضة سياسية عراقية باسم تحالف (من أجل الشعب)، ونعده انتقالة نوعية في العملية الديمقراطية، وخطوة مباركة نعول عليها باتجاه تصحيح مسار العملية السياسية، بما يناط بقوى المعارضة من دور رقابي وتقويمي لأي أداء لأجهزة إدارة الدولة".وأضاف:" في الوقت الذي نهنيء جميع القوى المنضوية في تحالف من أجل الشعب، ونشد من أزرهم، نتمنى لهم التوفيق في خدمة العراق وتمثيل ارادة شعبه ونصرة المظلومين والوقوف بوجه الفساد والمفسدين".وتابع:" نأمل من جميع القوى السياسية الأخرى تأمين الحماية للمعارضة، واعطائها الفرصة الكاملة في إثبات ذاتها، والاسهام الفاعل في التصحيح والاصلاح، وبما يحقق التوازن المطلوب في العمل الديمقراطي، فقوة الحكومة من قوة المعارضة، ونحن حريصون على ايجاد معارضة قوية وجريئة توازي حجم التحديات التي يواجهها بلدنا"./انتهى7

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