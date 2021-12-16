2021/12/16 | 10:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WxJpjF1fX5U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصص من الواقع تجسدها الفنانة الكوردية سارة خالد برسوماتها تعرفوا عليها | برنامج المنصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصص من الواقع تجسدها الفنانة الكوردية سارة خالد برسوماتها تعرفوا عليها | برنامج المنصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).