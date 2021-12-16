إقصاء المنتخب المصري بنيران صديقة يفجر الجدل بين مشجعي الأهلي والزمالك

2021/12/16 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ي خرج المنتخب المصري من الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021” أمام نظيره التونسي بعد خسارته 0-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب “974” في الدوحة.[…]

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