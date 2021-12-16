كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس فتاتين في وضح النهار بشيكاغو

2021/12/16 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة لحظة تعرض فتاتين للدهس في أحد شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية، الأمر الذي أسفر عن مقتل إحداهن، والتي تدعى صوفي ألين وهي ناجية من مرض السرطان لكنها لم تتمكن من النجاة عندما صدمها بريت ديميك بسيارته شمال شارع فريمونت بينما كانت بصحبة صديقتها المقربة، نهيومي ألفاريز.

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