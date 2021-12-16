المسعودي .. أعددنا العدة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكرخ

2021/12/16 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكَّد رئيس الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد فلاح المسعودي، أن مباراة فريقه أمام نادي الكرخ والتي ستجرى عصر اليوم الخميس مباراة مهمة جداً خصوصاً أنها تأتي بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق مؤخراً من خلال الفوز بثلاث مباريات متتالية والتأهل الى دور الثمانية من بطولة الكأس.وقال المسعودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الخميس، إن " الوضع المعنوي للفريق جيد جداً بسبب النتائج المتحققة بعد أن وضعت إدارة النادي ثقتها الكاملة بالمدرِّب الشاب وسام طالب لقيادة الفريق هذا الموسم والذي ترك بصمة واضحة على الفريق والدليل النتائج الايجابية المتحققة والقفز بالفريق من المركز الـ 15 الى المركز الـ9 والطموح الى الصعود أكثر في سلَّم الترتيب" .واضاف المسعودي،أن " الفوز في مباراة اليوم أمرٌ مهمٌ جداً لفريقنا وهو هدف نسعى إليه كهيئة إدارية وكجهاز فني وكلاعبين خصوصاً أن مباراتنا المقبلة ستكون أمام الميناء في البصرة ستعقبها مباراتان في غاية الأهمية أمام الزوراء والشرطة ".وأشار المسعودي، إلى أن " فريقه أعدَّ العدَّة لمواجهة الكرخ، لأنه فريق محترم وشبابي ويقوده مدرِّب معروف هو الكابتن حسن احمد، ووفرنا كل الإمكانات، للخروج بنتيجة ايجابية ".

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