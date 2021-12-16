2021/12/16 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياح عاتية، سرعتها أكثر من 100 ميل في الساعة، أغلقت الطرق وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 200 ألف عميل في أجزاء من كانساس وكولورادو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. رياح قوية تخلق عواصف ترابية عبر وسط الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. رياح قوية تخلق عواصف ترابية عبر وسط الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).