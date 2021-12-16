2021/12/16 | 10:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتواصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها بعد بيانات أظهرت طلبا قويا على الوقود في الولايات المتحدة بينما أنهى المركزي الأمريكي برنامج مشتريات السندات لإبطاء التضخم المتزايد.وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي بنسبة 0.81% إلى 74.48 دولار للبرميل، وكانت العقود قد أنهت تعاملات أمس عند 73.88 دولار للبرميل.فيما صعدت …

ظهرت المقالة بعد بيانات أمريكية..



أسعار النفط ترتفع أولاً على النور نيوز.

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