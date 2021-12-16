النزاهة تكشف تفاصيل أمر القبض بحق نائب أسبق عن محافظة نينوى

2021/12/16 | 10:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمر قبض بحق نائب أسبق عن محافظة نينوى، مبيّنة أنَّه جاء على خلفيَّة قضية حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض بحقّ عضو أسبق في مجلس النّوَّاب …

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