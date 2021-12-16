2021/12/16 | 10:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت تربية محافظة صلاح الدين، الخميس، عن انجاز أعمال تخصيص 78 قطعة أرض لبناء مدارس نموذجية ستنفذ بالكامل خلال أقل من عام، والمدرجة ضمن القرض الصيني الخاص بتشييد 1000 منها في محافظات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدء بتشييد 78 مدرسة نموذجية في صلاح الدين ضمن الاتفاقية الصينية المركز الخبري الوطني.

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