2021/12/16 | 10:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، بياناً بشأن استرداد امواله من المتلكئين المتخلفين عن تسديد القروض.وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “مستمر في متابعة استرداد اموال المتلكئين المتخلفين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يصدر بيانا بشأن استرداد امواله من المتخلفين عن التسديد المركز الخبري الوطني.

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