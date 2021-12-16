لبنان.. قطع الطرقات تزامنا مع إضراب قطاع النقل البري

2021/12/16 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد لبنان صباح اليوم الخميس، قطعا

للطرق في مختلف المناطق، تجاوبا مع

الإضراب الذي دعا إليه اتحادات ونقابات

قطاع النقل البري، في ظل الارتفاع

الإضافي بأسعار المحروقات.

وبحسب غرفة التحكم المروري، التابعة

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