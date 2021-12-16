الثقافة تعد ثلاث خطط لتطوير مدينة بابل الاثرية

2021/12/16 | 10:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الخميس، عن إعداد ثلاث خطط لتطوير وتأهيل مدينة بابل الأثرية.وقال مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار في الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية بالوزارة اياد حسن […]

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