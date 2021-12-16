وثائق بخط اليد: أمين بغداد يلزم مدراء البلديات بتوقيع تعهدات استعداداً لموسم الأمطار!

2021/12/16 | 10:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألزم أمين بغداد علاء معن المعمار، الخميس، مدراء دوائر البلديات ومجاري بغداد بتوقيع تعهدات قانونية لتحميلهم مسؤولية جاهزية دوائرهم وخطة التصريف استعداداً لموسم الأمطار.

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وذكرت الامانة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الاول 2021)، ان "امين بغداد المعمار علاء معن ترأس اجتماعاً موسعاً لبحث جاهزية الدوائر البلدية والفنية والاقسام البلدية للأمطار وموقف اصلاح التخسفات وتهيئة المحطات الرئيسة والفرعية بشكل تام" .

واضاف البيان ان "الاجتماع الذي حضره وكيلا امانة بغداد للشؤون الفنية والبلدية والمدراء العامون والاقسام البلدية تضمن مناقشة مدى الاستعداد الكامل وجاهزية الدوائر والمحطات لتصريف مياه الامطار".

واشار الى ان "المدراء العامين أكدوا جاهزية جميع المحطات وخطوط التصريف وتنظيف الخطوط الفرعية وشبكات التصريف والمشبكات والمولدات وخزين الوقود الكافي والجهد الآلي والبشري استعداداً لتصريف الامطار".

واوضح ان "خطة الدوائر تضمنت تقسيم الرقعة الجغرافية لكل دائرة بلدية لعدة قواطع يشرف على ادارتها المعاونين ومسؤولي الاقسام ، كما " وجه امين بغداد باشراك مدراء دوائر (الماء ، التخطيط والمتابعة ، الانتاجية ،البيئة والمخلفات الصلبة ،المتنزهات والتشجير ، الحراسات والامن ، الرقابة والتدقيق ، الادارية) للاشراف على خطة الدوائر ومتابعة جهود التصريف".

ولفت الى انه "وبعد توفير كافة المستلزمات المالية ومن خلال الايرادات الذاتية للامانة وكذلك كل ادوات الدعم الفني للدوائر، تم الزام المدراء العامين على توقيع تعهدات قانونية لتحميلهم مسؤولية جاهزية دوائرهم وخطة التصريف التي تتضمن تهيئة المحطات وتنظيف الخطوط والمشبكات وخزين الوقود واصلاح التخسفات التي ستعرضهم للمسائلة القانونية في حال حدوث اي خلل ضمن قواطعهم البلدية".

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