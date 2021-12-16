2021/12/16 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مدير عام صحة البصرة عباس التميمي موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على توفير مبلغ بحدود 31 مليار دينار لإكمال البنى التحتيَّة والتجهيزية لـ"المستشفى الجراحي الكويتي".

وقال التميمي، إنَّ "الموافقة على توفير المبلغ المذكور، جاءت خلال زيارة رئيس الوزراء الكاظمي لمحافظة البصرة الأسبوع الماضي، وذلك لاستخدام المبلغ في استكمال البنى التحتية للكهرباء والمولدات الطارئة والأجهزة والمستلزمات الطبية وإضافة ملحق إداري خدمي للمستشفى الكويتي"، وفقاً لـ"الصباح".

وأضاف أن "نسبة الإنجاز في المستشفى بلغت أكثر من 94% من متطلبات الأعمال النهائية للمشروع، وهو يضم مهبطاً للطائرات للحالات الطارئة في سطح المبنى".

وقلل مدير عام صحة البصرة من مخاوف الاندثار الافتراضية لمشروع "المستشفى الكويتي" المتلكئ منذ عام 2012 الذي تم بناؤه ضمن منحة (الصندوق الكويتي للتنمية) بمبلغ 47 مليون دولار، وينفذ على مساحة مخصصة من مستشفى البصرة العام تبلغ 6000 م2 بسعة تبلغ 250 سريرا و11 صالة مختلفة من غرف العمليات.

ونبّه إلى أنَّ "تلكؤ العمل في أكبر مشفيين جراحيين (الكويتي والتركي) بسعة إجمالية تصل إلى 750 سريراً منذ سنوات، تسبب في تراجع ستراتيجي بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في البصرة"، مبيناً أنَّ "وزارة الصحة أحالت ملف (المستشفى التركي) 490 سريرا إلى مجلس الوزراء لإيجاد الحلول التي تقع خارج صلاحيتها، حيث تسعى الوزارة لإيجاد تسوية للأوضاع التي تعرقل إنجازه بالتوقيت المحدد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 31 مليار دينار لإنجاز «المستشفى الكويتي» في البصرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 31 مليار دينار لإنجاز «المستشفى الكويتي» في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).