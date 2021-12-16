وزير روماني يستقيل بعد فضائح السيرة الذاتية والورقة البحثية

2021/12/16 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال وزير الابتكار والرقمنة في رومانيا، الأربعاء، بعد تحقيق أجراه صحفيون، وكشف وجود "مخالفات كبيرة" في سيرته الذاتية، وأدلة على سرقته من ورقة بحثية.

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