2021/12/16 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تغلق قاعات ونوادي ليلية “مخالفة” المركز الخبري الوطني.

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