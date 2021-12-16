ندوة الثقافة بدبي تحتفي بسيرة إبداع الشاعر النبطي الراحل سالم الجمري

2021/12/16 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ تحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم في دبي بإبداعات الفنان والشاعر الإماراتي الراحل سالم الجمري الذي ارتبطت به القصيدة النبطية والأغنية الشعبية في الإمارات خلال حلقة جديدة من برنامج «راحلون باقون» إحياءً للذكرى الثلاثين لرحيله،.وسوف تُعقد هذه الجلسة يوم الثلاثاء المقبل بإدارة الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، التي ستستضيف الشاعر والخبير التراثي الإماراتي محمد سعيد الهلي والشاعر ثاني سعيد الهلي، بحضور عدد من أفراد أسرة الشاعر الراحل، إلى جانب لفيف من المهتمين بسيرته.ويتضمن جدول البرنامج جلسة حوارية تتناول أبرز المحطات الفنية والشعرية في مسيرة الراحل التي امتدت على مدار سنين طويلة، إلى جانب عرض منشور رقمي أعدّته «دبي للثقافة» للتعريف بالشاعر وإنجازاته.كما سيصاحب الأمسية فقرة غنائية وعرض فيلم قصير عن الراحل./انتهى

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