العشرات من خريجي المعاهد التقنية يقطعون الطريق المؤدي الى مبنى محافظة ديالى

2021/12/16 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قطع العشرات من خريجي المعاهد التقنية الطريق المؤدي الى مبنى محافظة ديالى.وقال مراسل / نينا / ان العشرات من الخريجين تظاهروا امام مبنى ديوان محافظة ديالى للمطالبة بفرص التعيين اسوة باقرانهم من خريجي الكليات.ورفع المحتجون لافتات كتب عليها لن نتخلى عن حقنا في التعيين./انتهى

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