خطـــأ سياسي - نبيل عودة

2021/12/16 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة من الأدب الساخر: نبيل عودةدفع الفشل السياسي زعيما حزبيا إلى الانتحار.



بعد دفنه أعاد له جبرائيل نبض القلب والروح، ففتح عينيه متسائلا عما حدث.



شرح له جبرائيل انه انتحر وبما انه إنسان مستقيم قرر جبرائيل ان ينصفه، حسب تقليد سماوي باختيار شخص كل 100 سنة يخير بين الجنة وجهنم.



قال له أيضا انه من حيث عقيدته الإلحادية مكانه في جهنم، أما من حيث نواياه الطيبة ونضاله من اجل حياة حرة كريمة ......





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