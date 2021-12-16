2021/12/16 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سفير إيطاليا الجديد لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، أن بلاده ستترأس مهمة الناتو في العراق آيار المقبل.وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية اليوم الاربعاء (15 كانون الاول 2021)، أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تسلّم اليوم الأربعاء نسخة من أوراق اعتماد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الايطالي في بغداد يعلن ان بلاده ستترأس مهمة الناتو في العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الايطالي في بغداد يعلن ان بلاده ستترأس مهمة الناتو في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).