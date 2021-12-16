اسعار الذهب العالمية ترتفع مدعومة بانخفاض الدولار بعد قرار الفدرالي الامريكي تثبيت اسعار الفائدة

2021/12/16 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مع تراجع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في اذار، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1781.60 … Readmore

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