في ديالى.. تظاهرة لخريجي المعاهد الفنية أمام مبنى المحافظة

2021/12/16 | 11:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادخرج المئات من خرجي المعاهد الفنية، اليوم الخميس، بتظاهرة أمام مبنى محافظة ديالى، مطالبين بتوفير تعينات لهم.ورفع المتظاهرون لافتات مطالبين باعادت حقهم من التعينات، مؤكدين عدم تنازهم عن حقهم.

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تظاهرة لخريجي المعاهد الفنية أمام مبنى المحافظة أولاً على النور نيوز.

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