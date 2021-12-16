2021/12/16 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صرّح المدير العام لمديرية تربية السليمانية دلشاد عمر، اليوم الخميس، بأنه وعلى الرغم من فتح عدد كبير من المراكز التلقيحية لكنه للأسف لم يستجب المعلمون والتدريسيون للمطالب في الحصول على اللقاح.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السليمانية: 80% من المعلمين لم يتلقوا لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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