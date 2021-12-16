اول تعليق من المجلس الاعلى بشأن 'تحالف من اجل الشعب'

2021/12/16 | 11:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، الخميس، بتشكيل أول محور معارضة عراقية، فيما عده انتقالة ديمقراطية نوعية، داعياً إلى حمايتها واعطائها الفرصة.

وذكر حمودي في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (16 كانون الاول 2021)، "نبارك ما تم اعلانه اليوم عن تشكيل أول محور معارضة سياسية عراقية باسم تحالف (من أجل الشعب)، ونعده انتقالة نوعية في العملية الديمقراطية، وخطوة مباركة نعول عليها باتجاه تصحيح مسار العملية السياسية، بما يناط بقوى المعارضة من دور رقابي وتقويمي لأي أداء لأجهزة إدارة الدولة".

واضاف حمودي "في الوقت الذي نهنيء جميع القوى المنضوية في تحالف من أجل الشعب، ونشد من أزرهم، ونتمنى لهم التوفيق في خدمة العراق وتمثيل ارادة شعبه ونصرة المظلومين والوقوف بوجه الفساد والمفسدين..



ونأمل من جميع القوى السياسية الأخرى تأمين الحماية لللمعارضة، واعطائها الفرصة الكاملة في إثبات ذاتها، والاسهام الفاعل في التصحيح والاصلاح، وبما يحقق التوازن المطلوب في العمل الديمقراطي".

واشار الى ان "قوة الحكومة من قوة المعارضة، ونحن حريصون على ايجاد معارضة قوية وجريئة توازي حجم التحديات التي يواجهها بلدنا".

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