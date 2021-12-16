العشرات من جرحى القوات المسلحة يتظاهرون في كربلاء

2021/12/16 | 11:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متحدث: مظاهرتنا مستمرة واليوم نحن معتصمين امام المحافظة ولن نعود الى بتحقيق المطالب.

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