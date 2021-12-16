2021/12/16 | 11:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، إن سلالة "أوميكرون" تنتشر بسرعة كبيرة ويتضاعف عدد المصابين بها كل يومين إلى ثلاثة أيام.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وفيما لم يستبعد نابارو في هذا السياق حدوث زيادة في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أشار إلى أن "المشكلة ستصبح خطيرة في المستقبل القريب".

وترى منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع معدل انتشار سلالة "أوميكرون" مقارنة بمتحورات الفيروس التاجي الأخرى، ستؤدي إلى زيادة عدد حالات اللجوء للعلاج في المستشفيات، وزيادة العبء على العاملين في المجال الطبي وأنظمة الرعاية الصحية، وهذا الأمر بدوره يمكن، حسب الخبراء، أن يتسبب في زيادة في معدل الوفيات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت في 26 نوفمبر على سلالة الفيروس التاجي "B.1.1.529" المكتشفة في جنوب إفريقيا الحرف اليوناني أوميكرون، مشيرة إلى أنها حتى الآن في 77 دولة، لافتة أيضا إلى أنها تتميز "بعدد كبير من الطفرات، بعضها مثير للقلق، وينتشر بمعدل لم نشهده في أي متحور آخر" للفيروس التاجي.

"وكالات دولية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: لا نستبعد ارتفاع معدل الوفيات.. أعداد المصابين بـ ’أوميكرون’ يتضاعف) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: لا نستبعد ارتفاع معدل الوفيات.. أعداد المصابين بـ ’أوميكرون’ يتضاعف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).