2021/12/16 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الخميس، حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين من تجار المخدرات، فيما كشفت عن ضبط كميات كبيرة من مسحوق الكريستال بحوزتهما.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكم قضائي في بابل بإعدام اثنين من تجار المخدرات المركز الخبري الوطني.

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